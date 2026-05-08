Gordon Herbert peilt mit seinem Heimatland Kanada einen Erfolg bei der WM im Sommer 2027 an. Doch diese Aufgabe scheint dem Trainer-Routinier nicht zu reichen.

Auckland (dpa) - Der beim FC Bayern München im Winter geschasste Weltmeister-Trainer Gordon Herbert steht vor einem Wechsel nach Neuseeland. Herbert, der mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 2023 WM-Gold in Manila gewann, soll Informationen von Fox Sports Australia zufolge den Club New Zealand Breakers aus Auckland übernehmen.

Eine offizielle Bestätigung für den überraschenden Wechsel gab es zunächst nicht. Herbert sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Ich führe derzeit Verhandlungen mit drei Teams. Mit allen drei Clubs ist es ziemlich ernst. Für mich ist wichtig, dass ich die Nationalteam-Fenster mit Kanada bestreiten kann. Die Vereine sind dafür durchaus offen.»

Der 67-Jährige versicherte, dass es sich bei keinem der drei Vereine um einen deutschen Club handle. Herbert ist inzwischen auch Nationaltrainer seines Heimatlandes Kanada und soll den Mitfavoriten bei der WM 2027 in Katar betreuen.

WM-Gold, EM-Bronze und Olympia-Halbfinale

Herberts Amtszeit in München endete im Dezember 2025 nach knapp eineinhalb Jahren und mitten in der Saison. Zuvor hatte er von Sommer 2021 bis Sommer 2024 das deutsche Nationalteam betreut und das Team um Kapitän Dennis Schröder neben dem WM-Triumph in Asien auch zu Bronze bei der Heim-EM und Platz vier bei den Olympischen Spielen in Paris geführt.

Mit Auckland würde Herbert in der aufstrebenden australischen Liga NBL antreten. Er könnte die Nachfolge des Finnen Petteri Koponen antreten.