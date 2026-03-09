Er ist einer der besten Basketballer Europas - und war entsprechend umworben. Nun hat Welt- und Europameister Andreas Obst eine Entscheidung zur Zukunft gefällt.

München (dpa) – Welt- und Europameister Andreas Obst bleibt bei den Basketballern des FC Bayern. Wie die Münchner bekanntgaben, verlängerte der international umworbene Nationalspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister bis 2029. Die ambitionierten – aber derzeit in der Euroleague schwächelnden – Bayern können damit langfristig auf einen ihrer wichtigsten Profis und einen der weltbesten Distanzschützen setzen.

Der 29-Jährige war 2021 nach München gekommen und entwickelte sich seitdem zum Star. Er holte mit den Bayern 2024 und 2025 die deutsche Meisterschaft sowie 2023 und 2024 den Pokalsieg. Ins große Rampenlicht aber schaffte es Obst bei der Nationalmannschaft, mit der er 2023 WM-Gold und 2025 EM-Gold gewann. Beide Male war er ein Leistungsträger im Team.

Bester Dreier-Schütze der Euroleague

In dieser Spielzeit ist Obst einmal mehr eine der wichtigsten Säulen im Offensivspiel der Bayern, die nach der Trennung von Coach Gordon Herbert vorerst bis Saisonende von Altmeister Svetislav Pesic trainiert werden. In der europäischen Königsklasse trifft derzeit kein anderer Spieler so viele Dreier wie der in Halle (Saale) geborene deutsche Ausnahme-Sportler.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach Obst für viel Geld zu einem Euroleague-Rivalen oder gar in die nordamerikanische Eliteliga NBA wechseln könnte. Die Münchner hatten 2024 schon Weltmeister Isaac Bonga zu Partizan Belgrad abgeben müssen; vor dieser Saison verließ Nick Weiler-Babb als weiterer Nationalspieler die Mannschaft in Richtung Anadolu Efes Istanbul.