In ein paar Tagen startet das Münchner Oktoberfest. Noch ist Zeit, die Textsicherheit bei den wichtigsten Wiesn-Hits zu verbessern. Welche das sind, hat die Gema herausgefunden.

München (dpa) – Eine gewisse Trinkfestigkeit kann auf dem Münchner Oktoberfest nicht schaden – doch auch musikalisch sollten Wiesn-Gäste zumindest ein bisschen was drauf haben. Die Gema hat nun die meistgespielten Songs des Oktoberfestes 2025 veröffentlicht. Die Texte folgender Lieder sollten Besucher sich also vielleicht noch einmal anschauen:

Wenig Veränderung auf den ersten Plätzen

Wiesn-Hit Nummer eins blieb laut Gema auch 2025 «Brenna Tuats Guat» von Hubert von Goisern, gefolgt von Neil Diamonds «Sweet Caroline», «Hulapalu» von Andreas Gabalier und «Angels» von Robbie Williams. «Die ersten vier Plätze zeigen den beständigen Geschmack der Wiesn-Gäste und wechseln sich nur in der Reihenfolge ab», heißt es von der Gema. «Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt: Neue Songs haben es schwer, auf die Hitliste des Oktoberfestes zu kommen.»

Ungewöhnlich: Zwei neue Wiesn-Hits in den Top 10

Das gelang 2025 allerdings gleich zwei Songs: Das von Festchef Christian Scharpf zu einem von zwei Wiesn-Hits erkorene «Bella Napoli» von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys schaffte es in der Gema-Hitliste auf Platz fünf. Der zweite Wiesnhit 2025, Oimaras «Wackselkontakt», auf Platz zehn.

Die Gema wertet nach dem Oktoberfest die Titellisten der Musikkapellen und Veranstalter aus, um herauszufinden, welche Lieder auf der Wiesn am häufigsten gespielt wurden. Die aktuelle Auswertung bezieht sich auf die gemeldeten Werke, die im Zeitraum vom 20. September 2025 bis zum 06. Oktober 2025 live auf dem Oktoberfest aufgeführt wurden.

Pop-Evergreens und Alpenrock

«Neben Klassikern der Neuen Deutschen Welle und internationalen Pop-Evergreens ist der Trend zum Alpenrock unverkennbar, ganz im Stil der Wiesn», schreibt die Gema in ihrer Mitteilung. Auf den Plätzen sechs bis neun liegen «Dem Land Tirol die Treue», «Sex on Fire», «Fürstenfeld» und «Skandal im Sperrbezirk». Dabei sollten diejenigen, die mitgrölen, vor allem Rosis Telefonnummer kennen: 32 – 16 – 8.