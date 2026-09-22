Jürgen Klopp und Roberto Mancini halten viel von dem Stürmer, den sie gerne beide in ihren Nationalteams hätten. Wie entscheidet sich Nicolo Tresoldi? Erst einmal ist ihm ein Team besonders wichtig.

Blankenhain (dpa) – Klopp-Kandidat Nicolo Tresoldi vertagt die Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft. «Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland», sagte der 22 Jahre alte Stürmer vom FC Brügge. «Es ist keine einfache Entscheidung und ich glaube, jeder weiß: beide Länder bedeuten mir sehr viel.» Statt schon jetzt unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die deutsche Auswahl aufzulaufen oder für das Team des neuen italienischen Nationalcoaches Roberto Mancini, entschied sich Tresoldi erst einmal für die deutsche U21. Das lässt ihm beide Optionen offen.

Klopp findet den Tresoldi-Weg sinnvoll

«Ich möchte für die U21 spielen und danach werden wir sehen», sagte Tresoldi zu einem nachvollziehbaren Zeitplan. «Ich habe diesen Weg angefangen mit Deutschland und ich trage mit Stolz das Deutschland-Trikot.»

Klopp hatte schon bei der Nominierung seines großen Aufgebots für die Nations League auf die Situation von Tresoldi hingewiesen. «Für einen jungen Kerl ist das wahnsinnig schwierig. Es geht null Komma null darum, dass er morgens aufsteht und die eine oder die andere Nationalhymne singen will. Sondern es geht um ganz viele Dinge», sagte der neue Bundestrainer. «Wenn man da die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, macht es absolut Sinn, dass man das macht.» Man wolle keinen Druck aufbauen, sondern Perspektiven aufzeigen, sagte Klopp.

Tresoldi: Rekord hat auch eine Rolle gespielt

Tresoldi, dessen italienischer Vater Emanuele ebenfalls Fußball-Profi war, wurde in Italien geboren und zog mit seiner Familie als junger Teenager nach Deutschland. Seit vier Jahren läuft er für Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes auf, wo er Rekordspieler der U21 werden könnte. Fabian Ernst spielte 31-mal für diese Auswahl, Tresoldi steht bei 24 Einsätzen. «Das hat auch eine Rolle gespielt, warum ich hier bin, warum ich mich für die U21 entschieden habe», sagte der Angreifer. Gerne würde er auch Rekordtorschütze werden.

Die U21 startet im Kampf um das EM-Ticket in die entscheidenden Spiele. Am Samstag in Riga gegen Lettland, am 30. September in Malta und am 6. Oktober in Bielefeld gegen Georgien geht es um die Qualifikation für die Endrunde vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien. «Nicolo hat sich für die U21 erst mal entschieden. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Zeichen für uns, für unseren Weg», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

Di Salvos Mannschaft ist Tabellenführer in Gruppe F und hat es selbst in der Hand. Bei drei Siegen ist man sicher Gruppenerster. Alle Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die anderen Gruppenzweiten haben über Playoffs noch die Chance zur Turnierteilnahme.