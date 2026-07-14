Mainz (dpa) – Nach dem Unfall eines Lkws auf einer Autobahnbrücke der A60 bei Mainz kann der rechte Fahrstreifen der Brücke in Fahrtrichtung Bingen nach der Sperrung in Kürze wieder freigegeben werden, der Radweg bleibt gesperrt. Die Schäden an der Fahrbahn seien glücklicherweise geringfügig, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung West mit. Für Autofahrer gilt im betroffenen Abschnitt in Richtung Bingen derzeit auf allen drei Fahrstreifen Tempo 80 statt zuvor 100 Kilometer pro Stunde.

Beschädigt sind nach Angaben der Polizei die Leitplanke zwischen Fahrbahn und dem Fahrradweg sowie dessen Außengeländer. Da das Geländer zwischen Fahrradweg und Fahrbahn allerdings stark beschädigt wurde, muss es erneuert werden, teilte der Sprecher der Autobahn GmbH mit. Der Geh- und Radweg müsse daher vorerst gesperrt bleiben.

Lastwagen kippt auf Brücke um

Bei dem Unfall war laut Polizei ein Lkw am Montagmittag aus noch ungeklärter Ursache auf der Weisenauer Brücke ins Schlingern geraten und umgekippt. Dabei lösten sich etwa 25 auf einem Anhänger geladene Baumstämme und blockierten anschließend teilweise die Fahrbahn und einen angrenzenden Fahrradweg. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.