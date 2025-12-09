Weichenreparatur stört S-Bahn-Verkehr erheblich

Eine Weiche im S-Bahnverkehr Mitten in Frankfurt muss repariert werden. Das hat Folgen für viele Pendler. Wegen einer anderen Störung ist auch der Flughafen betroffen.

Frankfurt/Main (dpa) – Im S-Bahn-Verkehr in und um Frankfurt kommt es zu teils erheblichen Störungen, Verspätungen und Ausfällen. Pendler können sich auf einen zähen Morgen einstellen. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind wegen einer Weichenreparatur im Bereich Galluswarte und Messe gleich vier S-Bahnlinien betroffen. Auch der Flughafen ist wegen einer anderen Störung betroffen.

Wegen der Weichenreparatur gebe es Störungen auf der S3, S4, S5 und S6. Züge müssten umgeleitet werden, Pendler auf Ersatzbusse ausweichen. Dem RMV zufolge entfällt die S3 aus dem Taunus komplett. Pendler müssen hier auf Ersatzbusse zurückgreifen. Die S4 werde umgeleitet. Mehrere Haltepunkte wie die Messe oder die Galluswarte entfielen. Die S5 fahre nur im 30-Minuten-Takt. Bei der aus Darmstadt kommenden S6 ende die Fahrt am Hauptbahnhof.

Wie lange die Störung dauert und warum die Weiche repariert werden muss, gab die Deutsche Bahn zunächst nicht an.

Wegen einer Betriebsstörung kommt es auf zwei weiteren S-Bahnlinien zu Einschränkungen. Die Fahrten der S8 zwischen Hauptbahnhof, dem Flughafen und Kelsterbach im Kreis Groß-Gerau entfallen komplett. Die S1 zwischen Ober-Roden und Frankfurt-Griesheim fährt dem RMV zufolge nur im 30-Minuten-Takt.