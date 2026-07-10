Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat in der Debatte um seine Spitzenkandidatur für die Wahl eine öffentliche Stellungnahme angekündigt. Der CDU-Politiker will sich um 15.00 Uhr in Charlottenburg äußern, wie die Berliner CDU mitteilte. Weitere Details wurden nicht genannt. Hintergrund ist eine monatelange Debatte um falsche Angaben Wegners über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Januar. In der CDU rumort es, weil die Partei in einer Umfrage zuletzt auf 17 Prozent abgerutscht ist. Es gibt Forderungen an Wegner, auf seine Spitzenkandidatur zu verzichten.

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