Wegner unter Druck
Wegner äußert sich zu Berliner CDU-Wahlkrise
Hissen der Regenbogenflagge vor dem Roten Rathaus
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist wegen falscher Angaben zu seinem Krisenmanagement beim Stromausfall in der Kritik.
Jens Kalaene. DPA

In Berlins CDU wird über eine Auswechslung ihres Spitzenkandidaten Kai Wegner diskutiert. Nun äußerst er sich selbst.

Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat in der Debatte um seine Spitzenkandidatur für die Wahl eine öffentliche Stellungnahme angekündigt. Der CDU-Politiker will sich um 15.00 Uhr in Charlottenburg äußern, wie die Berliner CDU mitteilte. Weitere Details wurden nicht genannt. Hintergrund ist eine monatelange Debatte um falsche Angaben Wegners über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Januar. In der CDU rumort es, weil die Partei in einer Umfrage zuletzt auf 17 Prozent abgerutscht ist. Es gibt Forderungen an Wegner, auf seine Spitzenkandidatur zu verzichten.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-364039/4

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