Nach wochenlangen Verhandlungen ist der Transfer von Dzenan Pejcinovic nach Stuttgart perfekt. Das versprechen sich die Schwaben vom 21-Jährigen.

Stuttgart (dpa) – Nach wochenlangen Verhandlungen hat der VfB Stuttgart seinen Wunschspieler Dzenan Pejcinovic vom Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verpflichtet. Wie der schwäbische Champions-League-Teilnehmer mitteilte, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

«Wir sind zum einen von seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, zum anderen war es unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken», wurde Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zitiert. Der deutsche U21-Nationalspieler bringe «alles mit, um sofort eine wertvolle Option in der Offensive zu sein». Zudem habe er als junger Spieler noch viel Entwicklungspotenzial, fügte Wohlgemuth hinzu.

Wochenlange Verhandlungen

Der zeitnahe Wechsel des gebürtigen Münchners hatte sich am Wochenende abgezeichnet. Seit Wochen hatten die beiden Fußballclubs verhandelt. Zuletzt war der Transfer an der von den Niedersachsen geforderten Summe von rund 25 Millionen Euro gescheitert. Nun einigten sich die Clubs, nannten aber wie gewohnt keine Details zur Ablösesumme. Laut «Kicker» liegt die Summe bei 25 Millionen Euro.

«Ich kann es kaum erwarten, beim VfB loszulegen, die Vorfreude ist riesig», sagte Pejcinovic. Er kenne schon einige seiner neuen Mitspieler aus Nachwuchsmannschaften des DFB. Nach «sehr guten» Gesprächen mit dem VfB habe er nicht lange überlegen müssen. Im ersten Saisonspiel der Wolfsburger gegen Kaiserslautern stand Pejcinovic zwar noch im VfL-Kader, kam aber beim torlosen Remis nicht zum Einsatz

Pejcinovic, der die deutsche und montenegrinische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde zunächst im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet, ehe er in die Jugendabteilung des FC Augsburg wechselte. Von dort zog es ihn 2022 nach Wolfsburg. In der vergangenen Spielzeit stieg er mit den Niedersachsen zwar in die 2. Bundesliga ab, gehörte aber dank zwölf Treffern in 34 Pflichtspielen noch zu den positiven Aspekten der verkorksten Saison.