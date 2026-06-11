Der Abgang von Elisa Senß bei Eintracht Frankfurts ist längst beschlossen. Welchem Club sich die Mittelfeldspielerin jetzt anschließt.

Frankfurt/Main/Madrid (dpa) – Der Wechsel von Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß zu Real Madrid ist perfekt. Die 28 Jahre alte und 1,61 Meter große Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt unterschrieb einen Vertrag bis 2030, wie der spanische Club bekannt gab.

Auch beim FC Bayern im Gespräch

Senß hatte laut Medienberichten schon vor längerer Zeit eine Ausstiegsklausel beim hessischen Bundesligisten gezogen und soll eine Ablöse in Höhe von etwa 200.000 Euro kosten. Die DFB-Stammspielerin und Olympia-Dritte von 2024 war zunächst auch als Neuzugang beim FC Bayern München im Gespräch.

Bei Real stehen bereits die deutschen Ex-Nationalspielerinnen Merle Frohms und Sara Däbritz unter Vertrag. Senß war 2024 von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen und hat bisher 36 Länderspiele bestritten.