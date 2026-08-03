Schalke 04 bastelt am Kader für die Bundesliga. Der Ex-Frankfurter Jesper Lindström war dabei fest eingeplant. Der Wechsel kommt nun aber nicht zustande.

Gelsenkirchen (dpa) - Der Wechsel des früheren Frankfurter Europapokal-Helden Jesper Lindström zum FC Schalke 04 ist geplatzt. Der Bundesliga-Aufsteiger teilte dem schon in Gelsenkirchen weilenden Spieler nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit, dass man sich nicht mit der SSC Neapel auf einen Transfer einigen konnte. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die Königsblauen über die Italiener verärgert seien, da sie sich nicht an Absprachen gehalten hätten.

Der 26 Jahre alte Däne hatte eigentlich zunächst von Neapel ausgeliehen werden sollen. Nun muss er wieder zurückfliegen. Lindström spielte von 2021 bis 2023 bei Eintracht Frankfurt und war Teil der Europa-League-Sieger-Mannschaft von 2022. Im Anschluss wechselte er nach Neapel, wo er sich sportlich schwertat. Auch die Leihgeschäfte mit dem FC Everton und zuletzt dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verliefen wenig erfolgreich.