Flugverkehr Was wir über den Vorfall am Leipziger Flughafen wissen dpa 05.08.2026, 12:32 Uhr

i Rund um den Vorfall am Leipziger Flughafen sind noch viele Fragen offen. Tobias Junghanns. DPA

Eine Drohne, Sprengstoff und ein ukrainisches Flugzeug: Die Vorgänge am Leipziger Flughafen rufen die Polizei auf den Plan. Noch sind zentrale Fragen offen.

Leipzig (dpa) – Eine Drohne am Leipziger Flughafen ruft die Polizei auf den Plan. Denn das Flugobjekt wurde in der Nähe einer ukrainischen Maschine gefunden. Was wir wissen Am Leipziger Flughafen wurde nach übereinstimmenden Angaben aus Sicherheitskreisen eine Drohne in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt. Das bestätigte auch ein Nato-Sprecher.

Die Drohne befand sich demnach nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor

Die Drohne wurde kurz vor Mitternacht sichergestellt und mit einem Röntgengerät untersucht

Den Angaben zufolge war an der Drohne ein Sprengstoff mit Zünder befestigt.

Der Flughafen Leipzig/Halle stellte den Flugbetrieb in der Nacht vorübergehend ein, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt in der Nähe des Flughafens und zudem ein verdächtiger Gegenstand im Bereich der Südpiste gefunden wurden. Mehrere Maschinen wurden laut Polizeidirektion Leipzig umgeleitet. Was wir nicht wissen Es ist nicht klar, ob es sich bei dem unbekannten Flugobjekt oder dem verdächtigen Gegenstand um die Drohne handelt.

Zu Tätern und ihren Motiven ist bislang nichts bekannt. © dpa-infocom, dpa:260805-930-486760/1







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