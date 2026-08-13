João Palhinha hat beim FC Bayern keine Zukunft. Für den Mittelfeldspieler bietet sich wohl eine Möglichkeit in der Premier League.

München (dpa) – Der Münchner Leihrückkehrer João Palhinha wird mit einem Wechsel zu Aston Villa in Verbindung gebracht. Der FC Bayern plant ohne den portugiesischen Fußball-Nationalspieler und würde den 31-Jährigen gerne in diesem Sommer fest abgeben. Dem TV-Sender Sky zufolge hat der deutsche Rekordmeister ein Leihangebot mit Kaufoption des Europa-League-Siegers Aston Villa abgelehnt. Palhinha soll sich mit den Engländern, die am Mittwochabend in Salzburg das Supercup-Finale gegen Paris Saint-Germain (1:2) verloren, einig sein. Eine offizielle Mitteilung lag zu der Personalie zunächst nicht vor.

Palhinha war im Sommer 2023 der Wunschspieler des damaligen Bayern-Coaches Thomas Tuchel – ein Wechsel zu dem Zeitpunkt zerschlug sich aber am letzten Tag der Transferperiode noch. Ein Jahr später holten die Münchner den Profi dann für kolportierte 51 Millionen Euro Ablöse.

Palhinha, Boey und Zaragoza sollen gehen

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany war der Portugiese dann allerdings nur Ergänzungsspieler und kam in den wichtigen Partien der Champions League kaum zum Einsatz, ehe er im vergangenen Sommer nach London zu Tottenham Hotpsur verliehen wurde. Für die Spurs kam Palhinha in 45 Pflichtspielen auf sieben Treffer und drei Vorlagen, ehe er zum FC Bayern zurückkehrte.

Der Münchner Sportvorstand Max Eberl hat aber schon klargemacht, dass Palhinha, Sacha Boey (beide Vertrag bis 2028) und Bryan Zaragoza (bis 2029) abgegeben werden sollen. Bayern-Trainer Kompany plant für die neue Saison ohnehin nicht mit diesen Profis.