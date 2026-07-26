Real Madrid steigt auch in den Poker um Yan Diomande ein. Dieser kommt nach der WM nun nach Leipzig zurück. Neu-Trainer Demichelis freut sich. Doch bleibt der Ivorer wie geplant bei RB?

Leipzig (dpa) – Shootingstar Yan Diomande wird wie die anderen WM-Fahrer an diesem Montag zum Training und den obligatorischen Leistungstests von RB Leipzig erwartet. Dann wird auch Neu-Trainer Martín Demichelis den Ivorer erstmals sehen. Fragen zur Zukunft des von vielen Topclubs umworbenen Ivorers beantwortete der Argentinier gelassen: «Er hat hier Vertrag. Alles andere muss Marcel Schäfer klären», sagte Demichelis nach dem 1:0-Testspielsieg gegen den FC Ingolstadt. Damit änderte sich die Tonart bei den Leipzigern, die bei der Vorstellung des Nachfolgers von Ole Werner noch ein Machtwort zum Bleiben von Diomande ausgerufen hatten.

Leipzig lehnt auch erstes Angebot von Real ab

Das Transferthema bleibt dynamisch: Die Berater des 19 Jahre alten Offensivspielers sind sich Berichten zufolge nicht nur mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, sondern nun auch mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid grundsätzlich einig. Laut «The Athletic» und Transferexperte Fabrizio Romano soll Real eine erste Offerte für den ivorischen WM-Teilnehmer übermittelt haben. Nach dpa-Informationen haben die Spanier ihr Interesse am Leipziger Cottaweg hinterlegt. RB hat das erste Angebot demnach jedoch abgelehnt. Auch ein Angebot vom FC Liverpool in Höhe von rund 100 Millionen Euro hatte Leipzig Berichten zufolge bereits abgelehnt.

Der zweimalige DFB-Pokalsieger werde wohl erst bei mindestens 120 Millionen Euro Ablösesumme von seiner Linie abweichen, Diomande trotz laufenden Vertrags bis Sommer 2030 – ohne Ausstiegsklausel – nach nur einer Saison abzugeben, hieß es. Der variabel links wie rechts einsetzbare Offensivmann war vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganés nach Leipzig gekommen.

Auch PSG bemüht sich weiter um den Shootingstar, Berichten zufolge sollen sich Diomandes Berater auch mit den Parisern grundsätzlich auf die Konditionen eines Vertrags bis 2031 geeinigt haben. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat beste Kontakte zu Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Beide handelten im Januar 2025 auch den Transfer von Xavi Simons für 50 Millionen Euro von Paris nach Leipzig aus. Während der Fußball-WM in den USA hatte Diomande Druck auf seinen Club ausgeübt und gesagt: «Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Verein verlassen werde.»

Diomande erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison in 33 Liga-Einsätzen zwölf Tore und bereitete weitere neun Treffer vor. In der kommenden Saison spielt Leipzig erneut in der Champions League, was man im Club als wichtiges Argument für einen Verbleib Diomandes sieht – noch.