Notfälle
Waldbrand: Evakuierung in Hürtgenwald-Gey abgeschlossen
Waldbrand im Hürtgenwald
Die Evakuierung ist abgeschlossen.
Federico Gambarini. DPA

Die Evakuierung des Ortsteiles Gey der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hürtgenwald ist abgeschlossen. Alle Bewohner des Gemeindeteils hätten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte eine Sprecherin des Kreises Düren mit. In Gey leben rund 1.800 Menschen.

Hürtgenwald (dpa) - Die Evakuierung des Ortsteiles Gey der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hürtgenwald ist abgeschlossen. Alle Bewohner des Gemeindeteils hätten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte eine Sprecherin des Kreises Düren mit. In Gey leben rund 1.800 Menschen.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-527258/5

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