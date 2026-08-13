Erneut ein Wal in der Ostsee: Das Tier wurde ohne Lebenszeichen im Greifswalder Bodden entdeckt – und soll nun untersucht werden.

Stralsund (dpa) – Im Greifswalder Bodden treibt ein möglicherweise toter Wal. Eine Expertin des Deutschen Meeresmuseums Stralsund sei auf dem Weg zur Fundstelle, um das Tier zu begutachten und festzustellen, ob es tot ist oder noch lebt, sagte eine Sprecherin.

Das Tier ist demnach rund sieben Meter lang. Um welche Walart es sich handelt, sei noch unklar, so die Sprecherin.

Mehrfach Wal vor der Ostseeküste gesichtet

In den vergangenen Tagen war immer wieder ein Wal in der Ostsee vor der deutschen und später der polnischen Küste gesehen worden. Ob es sich bei dem jetzt gefundenen Tier und bei den Sichtungen um dasselbe Tier handelt, sei bisher unklar, sagte ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums.

Im Frühjahr war an der deutschen Ostseeküste mehrfach ein Buckelwal gestrandet. Das von vielen Menschen «Timmy» genannte Tier wurde in einer umstrittenen, aufwendigen Aktion in die Nordsee transportiert, wenige Tage später jedoch tot vor der dänischen Insel Anholt angespült.