Wal liegt weiter vor Wismar - Rinne soll heute fertig werden

Eine private Initiative will weiter den vor der Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwal befreien. Wie gehen die Arbeiten voran?

Wismar (dpa) - Der bei Wismar gestrandete Buckelwal liegt am Morgen noch immer in einer Kuhle vor der Ostsee-Insel Poel. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand könne man keine Angaben machen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit.

Am Hafen von Kirchdorf auf der Insel Poel wurden währenddessen Dutzende mit Sand gefüllte sogenannte Big Bags von einem Lkw auf eine schwimmende Plattform geladen. Sie sollen später zum Wal gebracht werden, um das zwölf Meter lange Tier in seiner Kuhle zu stützen und von noch flacherem Gewässer fernzuhalten.

Im Laufe des Tages soll laut Unternehmer Fred Babbel die etwa 100 Meter lange Rinne vom Wal zum tiefen Fahrwasser fertig werden. Der Meeressäuger soll voraussichtlich am Sonntag oder Montag - so die Pläne einer privaten initiative - aus seiner Notlage befreit werden.

Der für die Rettung vorgesehene Transportkahn verspäte sich jedoch, räumte die Tierärztin der privaten Rettungsinitiative, Kirsten Tönnies, am Freitagabend ein. Einen genauen Zeitpunkt nannte sie nicht.