Seit dem Morgen haben die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet – jetzt gibt es neue Zahlen der Landeswahlleitung zur Resonanz auf die Kommunalwahlen.

Hannover (dpa) - An den Kommunalwahlen in Niedersachsen haben sich in den Wahllokalen bis zum Nachmittag deutlich mehr Menschen beteiligt als vor fünf Jahren. Nach Angaben der Landeswahlleitung lag die Wahlbeteiligung um 16.30 Uhr bei 50,67 Prozent. Briefwahlen sind in dem Wert nicht enthalten.

Damit liegt die Wahlbeteiligung in den Lokalen 6,68 Prozentpunkte über dem Wert von vor fünf Jahren. 2021 war der Anteil von Briefwählerinnen und -wählern wegen der Corona-Pandemie überdurchschnittlich hoch.

Erste Ergebnisse frühestens um 19.00 Uhr

Rund 6,3 Millionen Menschen in Niedersachsen sind in diesem Jahr wahlberechtigt. In vielen Kommunen wird über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage entschieden - und über neue Bürgermeister und Landräte. Insgesamt geht es über alle Ebenen hinweg diesmal um mehr als 29.000 Sitze und mehr als 68.000 Kandidaturen.

Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Landeswahlleitung rechnet damit, dass erste Ergebnisse der Direktwahlen für Bürgermeister und Co. frühestens ab 19.00 Uhr eintrudeln. Erste Ergebnisse aus den Landkreisen werden ab etwa 22.30 Uhr erwartet.

Die vorläufigen landesweiten Kreisergebnisse gibt es nach Angaben der Landeswahlleitung voraussichtlich erst am Montagmorgen. Das war auch bei den Wahlen 2021 der Fall. Mögliche Stichwahlen finden in diesem Jahr am 27. September statt.