Im ersten Spiel ein ganz unglücklicher Auftritt, nun der Ausfall: Für Miro Muheim läuft die WM bisher überhaupt nicht gut. Die Schweiz gibt ein Update zum Abwehrspieler.

Santa Clara (dpa) – Die Schweiz muss im wichtigen zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Bosnien-Herzegowina auf Abwehrspieler Miro Muheim verzichten. Der 28-Jährige vom Hamburger SV hat Probleme mit der Wade. Muheim trainierte am Mittwoch nur individuell und steht am Donnerstag (21.00 Uhr/MagentaTV) nicht zur Verfügung, wie die Schweizer mitteilten.

Das Team um Spielgestalter Granit Xhaka hatte am ersten Spieltag überraschend nur 1:1 gegen Außenseiter Katar gespielt. Muheim hatte einen sehr unglücklichen Auftritt. Er wurde kurz vor Schluss eingewechselt und sorgte in der Nachspielzeit per Eigentor für Katars Ausgleich.