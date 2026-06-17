Zweites WM-Spiel der Schweiz
Wadenprobleme: HSV-Profi Muheim fehlt der Schweiz
WM 2026 - Katar - Schweiz
Miro Muheim (M) hat bei der WM bisher kein Glück. (Archivbild)
Peter Klaunzer. DPA

Im ersten Spiel ein ganz unglücklicher Auftritt, nun der Ausfall: Für Miro Muheim läuft die WM bisher überhaupt nicht gut. Die Schweiz gibt ein Update zum Abwehrspieler.

Lesezeit 1 Minute

Santa Clara (dpa) – Die Schweiz muss im wichtigen zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Bosnien-Herzegowina auf Abwehrspieler Miro Muheim verzichten. Der 28-Jährige vom Hamburger SV hat Probleme mit der Wade. Muheim trainierte am Mittwoch nur individuell und steht am Donnerstag (21.00 Uhr/MagentaTV) nicht zur Verfügung, wie die Schweizer mitteilten.

Das Team um Spielgestalter Granit Xhaka hatte am ersten Spieltag überraschend nur 1:1 gegen Außenseiter Katar gespielt. Muheim hatte einen sehr unglücklichen Auftritt. Er wurde kurz vor Schluss eingewechselt und sorgte in der Nachspielzeit per Eigentor für Katars Ausgleich.

© dpa-infocom, dpa:260617-930-239947/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren