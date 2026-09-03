Auto VW-Sparpaket: Vier Werke stehen auf der Kippe dpa 03.09.2026, 21:17 Uhr

i Bei VW ist die Entscheidung über ein Sparpaket gefallen. (Archivbild) Julian Stratenschulte. DPA

Im Volkswagen-Konzern stehen vier Werke auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann, teilte VW mit. Für diese Werke würden «parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft».

Wolfsburg (dpa) – Im Volkswagen-Konzern stehen vier Werke auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann, teilte VW mit. Für diese Werke würden «parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft». © dpa-infocom, dpa:260903-930-630005/1







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