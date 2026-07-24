Volkswagen VW-Gewinn im zweiten Quartal um ein Drittel eingebrochen dpa 24.07.2026, 07:39 Uhr

i Der VW-Vorstand öffnet die Bücher für das erste Quartal. (Archivbild) Julian Stratenschulte. DPA

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um 32,9 Prozent von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit.

Wolfsburg (dpa) – Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um 32,9 Prozent von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. © dpa-infocom, dpa:260724-930-430367/1







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