Automobilkonzern
VW-Betriebsratschefin: Vertrauen in Vorstand ist beschädigt
Ministerpräsident Lies besucht Volkswagen in Hannover
Die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende bei Volkswagen, Daniela Cavallo, bezeichnet das Vertrauen zum Vorstand als beschädigt.
Michael Matthey. DPA

Bei mehreren Betriebsversammlungen soll der VW-Vorstand der Belegschaft geplante Sparmaßnahmen erläutern. Wie groß der Unmut bei den Beschäftigten ist, wurde schon beim Auftakt in Wolfsburg deutlich.

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Wolfsburg (dpa) - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand um Oliver Blume bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg scharf kritisiert. Das Vertrauen insbesondere in Blume sei beschädigt, sagte Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im Stammwerk. «Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten», sagte Cavallo mit Blick auf die bisherige Kommunikation rund um geplante Sparmaßnahmen. 

Blume betonte bei der Versammlung die Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen. «Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken», sagte der VW-Chef in seiner Rede. Das Treffen in der Konzernzentrale war Auftakt für eine Serie von Versammlungen an mehreren VW-Standorten, bei denen der Vorstand der Belegschaft Rede und Antwort stehen soll. 

Seit der Ankündigung weiterer Sparzwänge in den vergangenen Monaten wird bei Europas größtem Autobauer um Zehntausende Stellen und vier Werke gerungen. Anfang September folgt eine Aufsichtsratssitzung.

© dpa-infocom, dpa:260825-930-577435/2

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