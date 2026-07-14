Luka Vuskovic verlässt Tottenham und schließt sich Brighton an. Für den früheren HSV-Leihspieler soll viel Geld fließen. Was sein künftiger Trainer sagt.

Hamburg/Brighton (dpa) – Der Wechsel von Luka Vuskovic, zuletzt Publikumsliebling und Senkrechtstarter beim Hamburger SV, zu Brighton & Hove Albion ist perfekt. Tottenham Hotspur lässt den zuletzt an die Hanseaten verliehenen kroatischen WM-Teilnehmer zum Premier-League-Konkurrenten ziehen. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten bei rund 54 Millionen Euro liegen und bedeutet einen Rekordtransfer für Brighton & Hove Albion.

Der 19-Jährige erhält nach Angaben der Südengländer einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Brighton & Hove Albion wird vom früheren St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler trainiert.

«Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt – den wir aufmerksam verfolgt haben. In der vergangenen Saison hat er gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann, und wir möchten ihm helfen, darauf in unserem Umfeld aufzubauen», sagte Hürzeler in einer Clubmitteilung über den Innenverteidiger.

«Wird Zeit brauchen»

Zugleich mahnte er: «Es gab viel Aufsehen rund um Lukas Wechsel zu uns. Aber er ist noch ein junger Spieler, der Zeit brauchen wird, um sich an die Anforderungen bei Brighton und in der Premier League zu gewöhnen.»

Vuskovic hatte in der Vorsaison maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib des Hamburger SV und ermöglichte dem norddeutschen Traditionsclub durch seine sechs Treffer einige wichtige Punkte. Er ist der Bruder von Mario Vuskovic, dessen Dopingsperre noch bis November läuft und der an seinem Comeback in Hamburg arbeitet.