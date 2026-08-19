Die Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Luka Vuskovic ist abgeschlossen. Der HSV verpflichtet ein in der Bundesliga bekanntes Gesicht.

Hamburg (dpa) – Der Hamburger SV hat den früheren Bundesliga-Profi Sebastiaan Bornauw vom Premier-League-Club Leeds United verpflichtet. Der ehemalige Spieler des VfL Wolfsburg wird für eine Saison ausgeliehen, wie die Norddeutschen mitteilten. Medienberichten zufolge besitzt der HSV eine Kaufoption in Höhe von 4,6 Millionen Euro.

«Sebastiaan passt hervorragend in unser Anforderungsprofil», sagte Sportdirektor Claus Costa. «Er bringt die körperliche Präsenz, die Zweikampfstärke und die Qualitäten im Kopfballspiel mit, die wir uns für unsere Defensive wünschen. Darüber hinaus zeichnet ihn eine reife und konsequente Spielweise aus.»

Bornauw mit 140 Bundesliga-Partien

Der belgische Innenverteidiger soll den in der vergangenen Saison überragenden Nachwuchsprofi Luka Vuskovic ersetzen, der den Club nach einer einjährigen Leihe wieder verlassen hatte.

Der 27 Jahre alte Bornauw absolvierte 140 Bundesligapartien für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Bei Leeds wurde er vom deutschen Trainer Daniel Farke trainiert.

Bornauw hatte sich im vergangenen Jahr dem englischen Club angeschlossen und hat noch einen Vertrag bis 2029. In seiner Premierensaison kam Bornauw aber nur auf zwölf Liga-Einsätze. Die Engländer könnten wiederum erneut in der Bundesliga fündig werden. Laut Sky-Informationen steht der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach kurz vor einem Wechsel zu Leeds.