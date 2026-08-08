Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 verbucht in seinem ersten Saisonheimspiel ein Unentschieden gegen Holstein Kiel. Lange sehen die Hessen wie der Verlierer aus.

Darmstadt (dpa) – Darmstadt 98 hat mit einem starken Schlussspurt einen Fehlstart in die Zweitliga-Saison abgewendet. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand retteten die Hessen beim 2:2 (0:2) gegen Holstein Kiel noch einen Punkt.

Joker Ho-jae Lee (76. ) und Aleksandar Vukotic (86.) trafen für die Lilien. Vor 17.095 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor hatten der Argentinier Guillermo Balzi (8.) und Phil Harres (42.) die Gäste in der ersten Hälfte in Führung gebracht.

In einem lange ausgeglichenen Duell eröffneten die Hausherren den Norddeutschen mehrfach mit eigenen Patzern Chancen. So leitete Vukotic die frühe Führung der Norddeutschen mit einem Fehlpass ein und begünstigte auch den zweiten Treffer mit misslungenem Stellungsspiel. Harres traf nach einer Hereingabe von Adrian Kapralik per Kopf.

Darmstadts Aufholjagd von Erfolg gekrönt

Die Gastgeber verbuchten zwar auch Möglichkeiten, waren im Abschluss aber nicht zwingend genug. Das änderte sich erst in der Schlussphase. Der nach einer Stunde eingewechselte Lee traf wie aus dem Nichts ins linke Eck und entfesselte damit den erfolgreichen Schlusssturm seines Teams.

Nach dem großen Umbruch in diesem Sommer war der erste Auftritt der Hessen mit großer Spannung erwartet worden. In der vergangenen Saison hatten die Darmstädter lange um den Bundesliga-Aufstieg mitgespielt.