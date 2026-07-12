Wechselkandidat Noah Atubolu trainiert nicht mit der Mannschaft, die Nationalspieler fehlen noch. Der SC Freiburg legt nach der Sommerpause wieder los.

Freiburg (dpa) – Ohne den wechselwilligen Noah Atubolu ist Fußball-Bundesligist SC Freiburg in die Saisonvorbereitung gestartet. Der Torhüter arbeitete individuell mit seinem Kollegen Florian Müller, während sein bereits von Werder Bremen verpflichteter Nachfolger Mio Backhaus sich zusammen mit Cheftrainer Julian Schuster und den anderen Neuzugängen fürs erste Foto im Europa-Park Stadion aufstellte.

Dazu gesellten sich der japanische Neuzugang Rihito Yamamoto, Rückkehrer Berkay Yilmaz (1. FC Nürnberg) sowie Karl Steinmann und Rouven Tarnutzer, die aus der U23 aufrücken. Die Nationalspieler, die bei der Weltmeisterschaft im Einsatz waren, stoßen erst am 20. beziehungsweise 25. Juli im Trainingslager im österreichischen Schruns dazu.

Während die rund 3.000 SC-Fans auf der Haupttribüne möglichst Schattenplätze suchten und in den vorderen Reihen von Ordnern mit Sonnencreme versorgt wurden, ging es für das Team von Schuster auf den sonnenüberfluteten Rasen, für den es eine Abschiedsvorstellung war. Er wird noch im Juli gegen einen Hybridrasen ausgetauscht.