Sollte München tatsächlich Olympische Spiele bekommen, würden die Segelevents weit entfernt an der Ostsee stattfinden. Nun wurde auch bekannt, in welchem Küstenort.

München/Kiel (dpa) - München geht mit Kiel als Standort für die Segelevents in den Endspurt der nationalen Bewerbungsphase für die Olympischen Spiele. Die bayerische Landeshauptstadt und die Küstenstadt in Schleswig-Holstein vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie sie gemeinsam mitteilten.

München bewirbt sich neben Berlin und der Region Rhein-Ruhr darum, als deutscher Kandidat für die Sommerspiele 2036, 2040 und 2044 ausgewählt zu werden. Die Entscheidung fällt am Samstag in Baden-Baden bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB).

Zusammenarbeit wie schon bei Olympia 1972

München hatte sich bislang offiziell noch offengelassen, ob Kiel oder Rostock-Warnemünde die Segel-Wettbewerbe ausrichten soll, falls es einen Olympia-Zuschlag gibt. «München und Kiel sind ein perfektes Match», sagte nun Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). «Das gemeinsame Doppel von 1972 lebt wieder auf – Süd und Nord machen gemeinsame Sache.» Schon bei den Münchner Spielen vor 54 Jahren wurde auf der Kieler Förde gesegelt.

«Kiel und München verbindet viel», sagte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne): «Ein großer Rückhalt in der Bevölkerung für Sport, Erfahrung bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen, eine starke Wirtschaft und vor allem ein gelebtes, nachhaltiges olympisches Erbe.» Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete die Entscheidung Münchens für Kiel als «großartige Nachricht» für sein Bundesland.