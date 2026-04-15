Der FC Bayern könnte bereits am Wochenende deutscher Meister werden. Vorab wird die Meisterschale erweitert, damit weitere Namen eingraviert werden können. Für wie viele Jahre nun Platz ist.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Meisterschale der Fußball-Bundesliga ist zu klein geworden – und hat rechtzeitig vor der möglichen Titelverteidigung des FC Bayern München einen größeren Außenring bekommen. Damit sei nun ausreichend Platz für die nächsten 30 Jahre geschaffen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte.

Die Münchner können bereits am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart ihren Triumph perfekt machen. Fünf Spieltage vor Saisonende hat der Spitzenreiter zwölf Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und die um 47 Treffer bessere Tordifferenz.

Elf Kilo Gewicht

Die Trophäe wurde für die Umgestaltung in alle Einzelteile zerlegt und grundlegend restauriert. Sie wiegt nun mehr als elf Kilogramm und hat einen Durchmesser von 56 cm.

Die Namen aller Deutschen Meister seit 1903 sind auf der Schale verewigt. Die erste Änderung gab es 1981: Damals wurde ein Silberring untergearbeitet und mit Gravurplatten sowie fünf Turmalin-Cabochons in Goldfassung versehen. Vor dem Saisonfinale 2008/09 wurden fünf größere Gravurplatten angebracht.