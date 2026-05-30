Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Testspiel vor der Abreise in die USA. Außer dem zuletzt angeschlagenen Torhüter Manuel Neuer fehlt ein weiterer Star.

Herzogenaurach (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor dem letzten Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Abreise in die USA keine neuen Ausfälle zu beklagen. Beim Abschlusstraining am Tag vor dem Länderspiel gegen Finnland waren alle 25 Akteure dabei.

Der für die Weltmeisterschaft in den Nationalmannschaftskreis zurückgeholte Torwart Manuel Neuer arbeitete abseits des Teams individuell am Comeback im DFB-Trikot. Ebenfalls nicht dabei war Kai Havertz vom FC Arsenal, der am Samstagabend in Budapest das Champions-League-Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain bestreitet.

Neuer-Verzicht schon vorzeitig klar

Wenige Stunden vor der Abfahrt des Busses am frühen Nachmittag von Herzogenaurach nach Mainz kamen die Torhüter um den gegen Finnland für das Tor vorgesehene Oliver Baumann beim Training zuerst auf den Rasen. Nach lockeren Aufwärmübungen bereitete Nagelsmann die Mannschaft im dann nicht-öffentlichen Teil weiter auf das Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen die Nordeuropäer vor.

Den Verzicht auf Neuer gegen Finnland hatte Nagelsmann bereits vorzeitig bekanntgegeben. Sorgen müsse man sich nach Neuers Wadenblessur aber nicht um den Rekordtorhüter machen, hatte der Bundestrainer betont. Bayern-Kapitän Neuer hatte schon im Pokalendspiel gegen den VfB Stuttgart pausieren müssen.

Abflug ins WM-Land naht

Nach den Trainingstagen in Herzogenaurach und dem Test gegen Finnland absolviert die DFB-Elf noch ein Testspiel. Am Dienstag fliegt das Team nach Chicago, wo am 6. Juni die USA der Kontrahent bei der WM-Generalprobe sind. Zwei Tage später erfolgt der Umzug ins WM-Teamquartier nach Winston-Salem in North Carolina. Für eine erfolgreiche WM sei der «Teamgeist fundamental», sagte Sportdirektor Rudi Völler.

Bei der WM sind Curaçao am 14. Juni in Houston, die Elfenbeinküste am 20. Juni im kanadischen Toronto und Ecuador am 25. Juni im Endspiel-Stadion von East Rutherford die Gruppengegner.