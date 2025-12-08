Vor Duell mit Barça: Frankfurts Knauff wieder im Training

Eintracht Frankfurts Ansgar Knauff meldet sich vor dem Kracher beim FC Barcelona wieder fit. Damit steht der Eintracht zumindest eine weitere Option für die Offensive wieder zur Verfügung.

Frankfurt/Main (dpa) – Offensivspieler Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt ist vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Der 23-Jährige nahm nach überstandener Erkältung an der Abschlusseinheit einen Tag vor dem Duell mit den Katalanen teil. Knauff hatte zuletzt beim desolaten Bundesliga-Auftritt beim 0:6 gegen RB Leipzig kurzfristig wegen einer Erkrankung gefehlt.

Nicht im Abschlusstraining dabei waren unter anderem die beiden Stürmer Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi, die auch für das Spiel in Barcelona nicht zur Verfügung stehen werden. Während Burkardt mit einer Muskelverletzung bis Jahresende ausfällt, steht eine offizielle Diagnose bei Batshuayi noch aus. Der Belgier musste in Leipzig zur Halbzeit ausgewechselt werden. Nach Angaben der «Bild»-Zeitung besteht bei dem 32-Jährigen der Verdacht auf einen Mittelfußbruch.