Facundo Medina kommt von Olympique Marseille nach Leverkusen. Was sich der Verein von dem argentinischen Nationalspieler erhofft.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den argentinischen Vizeweltmeister Facundo Medina verpflichtet. Der 27 Jahre alte Verteidiger unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Club mitteilte. Nationalspieler Medina wechselt von Olympique Marseille aus Frankreich nach Deutschland.

Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko kam Medina an der Seite von Superstar Lionel Messi auch im WM-Finale gegen Spanien zum Einsatz, er wurde beim 0:1 nach Verlängerung in der 70. Minute eingewechselt. Insgesamt bringt er es bislang auf 14 Länderspieleinsätze für die Albiceleste.

«Mit Facundo Medina haben wir einen sehr erfahrenen Profi verpflichtet, der unserer Mannschaft durch seine Klasse und seine starke Mentalität sofort eine Stütze sein wird», sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Er ist ein zweikampfstarker Spieler: durchsetzungsfähig und aggressiv. Facundos Qualitäten erweitern das Profil unseres Kaders um ein wichtiges Element.»