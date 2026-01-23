Oberhof (dpa) - Mit seinem vierten Saisonsieg hat Rodler Felix Loch eine gelungene Olympia-Generalprobe hingelegt und zugleich die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der 36-Jährige gewann beim Weltcup in Oberhof mit jeweils zwei Start- und Lauf-Bestzeiten mit 0,089 Sekunden Vorsprung vor seinem österreichischen Kontrahenten und Kumpel Jonas Müller. Im Gesamtweltcup hat Loch nun einen Zähler mehr als Müller. Weltmeister Max Langenhan kam auf Rang drei und verteidigte den Platz auch in der Gesamtwertung.

«Die Bahn war sensationell. Ich komme immer wieder gerne hierher», sagte der gebürtige Thüringer Loch. «Für den Gesamtweltcup ist es cool, ein Punkt Vorsprung ist mega. Es wäre natürlich schön, wenn noch mal so eine Gesamt-Weltcup-Kugel hinzukommt. Ich bin sehr stabil im Moment und kann mich auch auf meinen Starts verlassen», sagte der Berchtesgadener, der vor Olympia noch nach St. Moritz fährt und «noch mal einige schöne Trainingsläufe» machen möchte.

Fräbel siegt erneut auf ihrer Heimbahn

Bei den Frauen wiederholte Merle Fräbel ihren Sieg aus der Vorwoche. Die Europameisterin raste von Rang drei noch zum Sieg und verwies die Österreicherin Lisa Schulte auf Rang zwei vor Julia Taubitz, die sich von Rang acht im ersten Lauf bis auf drei verbesserte. «Mit einem superguten Gefühl fahre ich nach Cortina. Mehr geht ja nicht, als mit einem Weltcupsieg. Aber ich bleibe locker», sagte Fräbel.

Taubitz haderte trotz ihrer Aufholjagd etwas: «Der zweite Lauf war schön. Es ärgert mich aber, ein Lauf hopp, ein Lauf top - es ist nicht das, was ich möchte», sagte Taubitz.