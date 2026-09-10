Deutschlands Basketballerinnen können in Berlin erstmals in ein WM-Halbfinale einziehen. Doch der Gegner hat es in sich. Auf wen es ankommt und wie die vergangenen Duelle gegen Belgien liefen.

Berlin (dpa) - Deutschlands Basketballerinnen begeistern bei der Heim-WM die Zuschauer. Erstmals stehen sie bei einer Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Nun geht es in Berlin gegen einen der Topfavoriten. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale wartet heute (17.45 Uhr/ProSieben Maxx und Magentasport) Europameister Belgien. Darauf gilt es bei der mit Spannung erwarteten Partie in der Uber Arena zu achten.

Leonie Fiebich

Die Starspielerin des deutschen Teams hadert bei der WM noch mit ihrem Wurf. Gegen Südkorea fand nur einer von sechs Versuchen aus dem Feld den Weg in den Korb. Dennoch ist die 26-Jährige die wichtigste Akteurin im deutschen Team. «Ich würde sie am liebsten nie auswechseln», sagte Bundestrainer Olaf Lange. «Sie gibt dem Team eine unglaubliche Sicherheit, wenn sie auf dem Parkett ist.» Dennoch erwartet er noch eine Steigerung seiner Anführerin. «Sie weiß, was die Stunde geschlagen hat. Sie wird gegen Belgien noch einmal anziehen.»

Emma Meesseman

Die 33-Jährige ist wohl die beste Spielerin Europas und der Dreh- und Angelpunkt im belgischen Spiel. Die 1,93-Meter-Frau wurde sowohl bei der EM 2023 als auch bei der EM 2025 zur wertvollsten Spielerin (MVP) gewählt und erzielte beide Male die meisten Punkte des Turniers. Lange kennt Belgiens Stars aus der gemeinsamen Zeit in Jekaterinburg in Russland. Zuletzt coachte er Meesseman zudem bei New York Liberty in der WNBA. «Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin.»

Die jüngsten Duelle

Beide Mannschaften kennen sich sehr gut. Bei den vergangenen beiden Groß-Events trafen sie aufeinander. Bei der EM im vergangenen Jahr waren die Belgierinnen im Viertelfinale noch deutlich zu stark, setzten sich mit 24 Punkten Differenz durch. Dafür gelang der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zum Auftakt des olympischen Turniers 2024 in Lille ein überraschender Erfolg - 83:69 endete die Partie damals. Noch einmal anschauen will sich Lange die Partien nicht. «Dafür habe ich keine Zeit», sagte der Bundestrainer angesichts der engen Spiel-Taktung bei der WM.