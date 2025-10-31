Eine Rauchwolke zieht über Teile der Stadt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet - an einem Tankstellen-Gelände gab es wohl eine Explosion. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Castrop-Rauxel (dpa) - Beim Brand in einer Halle an einer Tankstelle in Castrop-Rauxel sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt, während eine Polizeisprecherin lediglich von mehreren Verletzten mit unterschiedlichen Verletzungen sprach.

Nach Angaben der Polizei hatte es eine Explosion gegeben. Es sei eine große Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die beiden Schwerverletzten sollten am Vormittag mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen werden, sagte die Stadtsprecherin. Die Halle sei als Werkstatt genutzt worden. Nähere Angaben zu den Verletzten gab es zunächst nicht.