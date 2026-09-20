Schalke geht erstmals in dieser Saison mit Stürmerstar Dzeko ins Spiel. Ein Treffer gelingt aber weder ihm noch einem anderen Spieler. Der Saisonstart dürfte trotzdem beide Trainer zufriedenstellen.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 ist im Aufsteigerduell gegen die SV Elversberg trotz einiger guter Chancen nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic trennte sich vor heimischer Kulisse 0:0 von den Saarländern. In einem engen Kräftemessen hatten auch die Elversberger Tor-Gelegenheiten. Beide Teams zielten jedoch nicht genau genug oder scheiterten am gegnerischen Torwart.

Trotz der Nullnummer können sowohl Schalke als auch und vor allem Elversberg mit ihren Saisonstarts zufrieden sein. Schalke hat nach vier Spielen fünf, Überraschungsteam Elversberg sogar sieben Punkte.

Fast bringt ein Eigentor Schalke in Führung

Bei den Schalkern stand Starstürmer Edin Dzeko erstmals in dieser Saison in der Startelf. Die erste große Chance hatten allerdings die Gäste. Nach einem Angriff über die linke Seite und einem Pass in den Rückraum schoss der freistehende Noah Darvich aber über das Tor.

Es entwickelte sich vor 61.554 Zuschauern eine ausgeglichene Partie zweier Mannschaften, die mit hohem Einsatz spielten. Auch Schalke war ordentlich im Spiel. Die Gastgeber nutzten den 40 Jahre alten Dzeko immer wieder als Wandspieler und leiteten so Angriffe ein. Gefährliche Abschlüsse hatten die Gelsenkirchener zwar zunächst nicht, doch die Spielanlage war durchaus vielversprechend.

Fast sorgte ein Elversberger Eigentor für die Führung des Revierclubs. Kapitän Kenan Karaman passte scharf in die Mitte und Lukas Pinckert zwang seinen eigenen Torwart Nicolas Kristof zu einer Parade. Weitere Schüsse der Schalker von Karaman, Satoshi Tanaka und Dzeko blockten die Elversberger im Strafraum gerade noch rechtzeitig.

Auch nach dem Seitenwechsel: Beide Teams mit Chancen

Zum zweiten Durchgang brachte Elversbergs Trainer Vincent Wagner Superjoker Maurice Krattenmacher in die Partie. Der 21-Jährige hatte in den ersten drei Saisonpartien bereits drei Tore nach Einwechslungen erzielt.

Für den ersten Aufreger nach Wiederanpfiff sorgte jedoch ein Mitspieler. David Mokwa knallte den Ball an den Pfosten. Der Stürmer stand dabei allerdings im Abseits. Ein Treffer hätte nicht gezählt.

Die bis dahin größte Chance hatte dann Nikola Katic. Der Schalker Innenverteidiger kam nach einem Freistoß von Adil Aouchiche wenige Meter vor dem Tor völlig frei zum Abschluss, schoss jedoch drüber. Kurz darauf zeigte SVE-Keeper Kristof bei einem verdeckten Schuss von Junior Dina Ebimbe seine Klasse. Der 26-Jährige war an diesem Abend ebenso wenig zu bezwingen wie sein Gegenüber Loris Karius.

Nach der langen Länderspielpause reist Schalke zum SC Freiburg, Elversberg spielt beim 1. FC Union Berlin.