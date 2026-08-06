Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg geht mit einem erst 18 Jahre alten Torwart in den Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Weil die etatmäßige Nummer eins Timon Wellenreuther verletzt fehlt, wird der junge Pole Jakub Zielinski am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) beim Erstliga-Absteiger im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten stehen.

«Er hat es sich mehr als verdient», sagte der neuen VfL-Coach Tobias Strobl über Zielinski, der den Vorzug vor Pavao Pervan erhält. Kamil Grabara, zuletzt die Nummer eins beim VW-Club, soll den Verein noch verlassen und spielt in den Planungen der Wolfsburger keine Rolle mehr.

Wahl zweiter Kapitän

In Abwesenheit des weiter angeschlagenen Maximilian Arnold wird Hauke Wahl den VfL als Kapitän aufs Feld führen. «Hauke ist ein Spieler, wie es ihn so nicht mehr oft in dieser Branche gibt. Er ist ein Bessermacher, er macht Spieler um sich herum besser. Deshalb ist er für uns die perfekte Wahl», sagte Strobl über den Neuzugang vom FC St. Pauli.

Der Wolfsburger Trainer geht bislang auch davon aus, dass Stürmer Dzenan Pejcinovic im Kader steht. Den 21 Jahre alten Angreifer zieht es weiter zum VfB Stuttgart, bislang haben beide Vereine aber noch keine Einigung über einen Transfer erzielt. Der VfL fordert rund 25 Millionen Euro Ablöse, was den Schwaben noch zu viel ist.