Mit dem Abstieg des VfL Wolfsburg schien ein Wechsel von Hertha-Kapitän Fabian Reese vom Tisch. Nun geht der 28-Jährige trotzdem zu den Niedersachsen. Der VfL unterstreicht damit seine Ambitionen.

Wolfsburg (dpa) – Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat für seine erste Zweitliga-Saison nach 29 Jahren Fabian Reese verpflichtet. Der Offensivspieler war zuletzt Kapitän bei Wolfsburgs künftigem Liga-Konkurrenten Hertha BSC. Der 28-Jährige unterschrieb beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 und erhält das Trikot mit der Nummer elf, wie der Club aus Niedersachsen mitteilte.

Bei den Berlinern hatte der gebürtige Kieler und frühere Holstein-Profi noch einen Vertrag bis Sommer 2030. Zu den Transfermodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medien wird die Ablösesumme auf acht Millionen Euro geschätzt.

Schwegler lobt «Führungsstärke und Mentalität»

«Fabian war in den vergangenen Jahren einer der stärksten Spieler der 2. Bundesliga. Er ist ein absoluter Leistungsträger und bringt nicht nur starke Offensivqualitäten mit, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität», wurde VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler zitiert.

Reeses Verpflichtung macht den Anspruch der Wölfe auf den Wiederaufstieg deutlich. Für den VfL ist es der dritte Neuzugang. Als weitere Zugänge werden schon seit mehreren Wochen Mittelstürmer Robert Glatzel vom Bundesligisten Hamburger SV und Abwehrspieler Hauke Wahl von Wolfsburgs Mitabsteiger FC St. Pauli gehandelt.