Der VfL Wolfsburg steckt in der Bundesliga in der Krise. Es herrscht große Unruhe. Auf der Trainer-Position wird es vorerst aber wohl keine Änderung geben.

Wolfsburg (dpa) – VfL Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz hat Cheftrainer Paul Simonis gestärkt. «Wir haben uns für einen Weg entschieden. Wir haben lange diskutiert und eine Strategie definiert, die wir in den nächsten Monaten und Jahren für den Club sehen», sagte Schindzielorz bei der Pressekonferenz vor dem Nordduell der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV. «Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Paul und sein Trainerteam diesen Weg begleiten.»

Das heißt, dass der 40-jährige Simonis auch bei einer Niederlage beim Aufsteiger aus Hamburg seinen Posten behält. Am Dienstag geht es im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel, Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommender Woche ist dann die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast.

Schindzielorz war bei der Pressekonferenz neben Cheftrainer Simonis erschienen. «Wir sind in einer Phase, in der wir selbstkritisch sein müssen. Wo auch klar ist, dass wir nicht die Leistung und Ergebnisse erzielen, die wir uns alle wünschen und erhoffen», sagte der 46-Jährige.

Haben sich Spieler beim Sportdirektor beschwert?

Nach vier Niederlagen nacheinander und zuletzt erschreckend schwachen Leistungen in den Spielen beim FC Augsburg (1:3) und gegen den VfB Stuttgart (0:3) sowie dem Sturz auf Rang 15 geriet Simonis in den Fokus. Aber auch die Arbeit von Sport-Geschäftsführer Peter Christensen und Schindzielorz wird zunehmend kritisch hinterfragt.

Zuletzt sollen sich unter anderem Spieler über das Training und die akute Situation bei Schindzielorz beschwert haben. Der Sportdirektor konnte und wollte dies nicht bestätigen und erklärte sich eher allgemein.

«Es ist so, dass wir die Dinge gemeinsam besprechen, analysieren, diskutieren. Das tun wir in unterschiedlichen Konstellationen. Mal ist es der Trainer, mal sind es die Spieler, mal andere Mitglieder des Trainerteams», sagte er. «Wir versuchen gemeinsam, aus den Diskussionen Wege aus der Krise zu finden.»