Sportlich ist der 3. Bundesliga-Spieltag für Bayer Leverkusen sehr gelungen. Eine langfristige Verletzung trübt jedoch die Freude nach dem Sieg gegen Frankfurt.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen muss langfristig auf seinen argentinischen Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:1 der Rheinländer gegen Eintracht Frankfurt eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zu.

Wie die Leverkusener mitteilten, rechnen sie mit einer Ausfallzeit des 26-Jährigen bis zum Anfang des kommenden Jahres. Palacios war gestern bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden.