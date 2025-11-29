Verletzte bei Protesten gegen AfD-Jugendversammlung

Der Gründungskongress der AfD-Jugend hat noch nicht offiziell begonnen, da meldet das Uniklinikum Gießen erste Verletzte im Umfeld der Proteste. Zwei Schulen stehen zur Erstversorgung zur Verfügung.

Gießen (dpa) - Bei den massiven Protesten gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen haben bislang rund zehn Leichtverletzte das Uniklinikum in der mittelhessischen Stadt aufgesucht. Sie seien eigenständig zu Fuß gekommen, «unfallchirurgisch versorgt worden» und wieder gegangen, teilte ein Kliniksprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Es seien etwa Verletzungen an Händen und Beinen gewesen. Weitere Details könne er nicht nennen.

«Es sind auch zwei Schulen zur Erstversorgung eingerichtet worden», sagte der Sprecher. Dafür ist der Landkreis Gießen zuständig. Im Uniklinikum läuft laut dem Sprecher der normale Betrieb auch mit Notfallbehandlungen etwa bei Herzinfarkten und Schlaganfällen weiter, Rettungswege würden von der Polizei freigehalten.