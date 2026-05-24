In einem Waldstück bei Potsdam wird eine Männerleiche entdeckt – steckt ein Entführungsfall aus Berlin dahinter? Die Ermittler prüfen die Verbindung zu einem vermissten Geschäftsmann.

Berlin/Potsdam (dpa) – Ermittler haben in einem Wald bei Potsdam eine Männerleiche gefunden. Nach ersten Ermittlungen gehen sie von einem Gewaltverbrechen aus, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte. Zuvor hatten «Bild» und «B.Z.» berichtet.

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen war der Leichnam in dem Wald vergraben. Geprüft wird, ob es sich bei dem Toten um einen Geschäftsmann handelt, der in Berlin entführt worden war.

Mann in Transporter verschleppt

Am 23. April soll ein Mann im Berliner Norden von unbekannten Männern in den Laderaum eines weißen Transporters verbracht und verschleppt worden sein, wie die Ermittler in einem Zeugenaufruf mitgeteilt hatten.

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA) hatte auch ein Foto des Mannes veröffentlicht und gefragt, wer Angaben zu seinem Verbleib machen könne. Der Mann war im Stadtteil Waidmannslust in Reinickendorf verschwunden und wurde seitdem vermisst.

In der Nähe von Potsdam wurde nun am Freitag ein Leichnam entdeckt. Die Identifizierung des Toten sei noch nicht abgeschlossen, sagte Sprecher Michael Petzold von der Berliner Staatsanwaltschaft am Sonntag. Mehr Informationen soll es im Laufe der Woche geben.