Tarifrunde im ÖPNV Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf dpa 30.01.2026, 09:34 Uhr

Berlin (dpa) – Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen für den Tag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen. © dpa-infocom, dpa:260130-99-333576/1







