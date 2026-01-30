Tarifrunde im ÖPNV
Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen für den Tag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen.

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

