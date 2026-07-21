Die Trauer nach der Gewalttat mit sechs Toten in einer Jugendhilfeeinrichtung war groß. Nun wurde der Verdächtige tot in seiner Zelle gefunden. Was das für die Ermittlungen bedeutet.

Stade (dpa) - Nach dem Tod des mutmaßlichen Schützen von Stade gehen die Ermittlungen weiter. Die Beamten versuchen die Abläufe und Hintergrunde der Tat zu klären, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte. Außerdem laufen der Sprecherin zufolge Ermittlungen gegen die Partnerin des Verdächtigen und die Fahrerin des Fluchtwagens.

Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Bremervörde hatte den mutmaßlichen Schützen am Morgen tot in seiner Zelle gefunden. Die Beamten gehen von Suizid aus, es gebe keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Ermittlungen gegen den 45-Jährigen wegen Mordes werden eingestellt, ein Verfahren gegen Tote ist in Deutschland nicht möglich. Der Mann soll sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung getötet haben.