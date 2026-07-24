Am Donnerstag soll ein Mann in Stuttgart seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und angezündet haben. Nun hat ein Richter entschieden, wie es mit dem Verdächtigen weitergeht.

Stuttgart (dpa) - Nach dem Angriff auf seine Ehefrau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum muss ein 54 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige sei dem Haftrichter vorgeführt worden, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt habe, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werfen die Ermittler dem Mann versuchten Mord vor.

Der Mann soll die 47-Jährige am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums mit einem Messer angegriffen und angezündet haben. Die Frau erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus operiert. Sie befinde sich weiter in einem kritischen Zustand, sagte der Polizeisprecher. Die Frau arbeitete den Angaben nach in dem Einkaufszentrum in einem Ladengeschäft. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Großes Einkaufszentrum nahe dem Hauptbahnhof

Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall zunächst geflohen. Einsatzkräfte nahmen ihn rund zwei Stunden später in einem Waldgebiet im Stadtteil Sillenbuch fest.

Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. In dem rund 43.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.

Es war nach der Tat geräumt und teilweise abgeriegelt worden. Als die Polizei ihren Einsatz beendet hatte, nahm es aber wieder den Betrieb wie gewohnt auf.