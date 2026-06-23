Singles fühlen sich in einem Freundeskreis voller Pärchen oft außen vor. Wie sie ihr Wohlbefinden stärken und den Fokus auf eigene Freiheiten legen können, erklärt eine Expertin.

Wiesbaden/Berlin (dpa/tmn) – Alle im Freundeskreis sind in festen Beziehungen, nur man selbst ist allein: Für unfreiwillige Singles ist es mitunter eine Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen. «Hilfreich kann dann sein, souverän aufzutreten und sich beim Treffen mit Paaren bewusst nicht als vermeintlich fünftes Rad am Wagen zu fühlen», sagt Sabine Diabaté, Wissenschaftlerin beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB).

Wichtig sei, sich nicht ständig mit Paaren zu vergleichen. Stattdessen sollten Singles den Blick stärker auf die eigenen Freiheiten und Möglichkeiten richten. Schließlich gibt es neben der festen Beziehung auch andere Lebensmodelle – eben das Single-Dasein, das für manche sogar eine bewusste Entscheidung ist.

Offene Kommunikation – auch mit befreundeten Paaren

Ebenso wichtig ist Diabaté zufolge eine offene Kommunikation, wenn Singles auf Paare treffen. Alleinstehende sollten klar ansprechen, ob sie über das Thema Partnersuche reden möchten oder nicht.

Wer sich eine Beziehung wünscht, sollte zudem nicht glauben, dass es ab einem bestimmten Alter zu spät sei, eine romantische Partnerschaft zu haben. «Sie sind einfach in einem anderen Lebensabschnitt – und diese Situation kann sich womöglich schnell ändern», so Diabaté.

Alleinstehenden empfiehlt sie, Freundschaften nicht nur mit Paaren, sondern auch mit anderen Singles zu pflegen. Leiten lassen könnten sie sich dabei von der Frage: «Wen brauche ich, wer stützt mich?» Das bedeute allerdings auch, sich um diese Freundschaften gut zu kümmern.

Pärchenabend vermeiden

Wer viele Paare im Freundeskreis hat, kann für gemeinsame Treffen Aktivitäten vorschlagen, die nicht nach Paarabend wirken, etwa weil Pärchen aneinandergekuschelt beieinandersitzen. Besser geeignet seien zum Beispiel Spieleabende, bei denen sich Gruppen bilden und gegeneinander antreten.

Die Soziologin rät außerdem, Zeiten des Alleinseins bewusst zu nutzen und positiv zu gestalten. Wer erfüllende Hobbys oder soziale Kontakte pflegt, sei für das eigene Wohlbefinden weniger auf eine Partnerschaft angewiesen.