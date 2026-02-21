Union Berlin kann noch gewinnen. Zum ersten Mal in diesem Jahr gelingt den Eisernen ein Dreier. Bayer Leverkusen fehlt zwischen den beiden Piräus-Spielen die nötige Spannkraft.

Berlin (dpa) – Union Berlin hat seine Sieglos-Serie nach sieben Spielen beendet und Bayer Leverkusen die gute Champions-League-Laune gleich wieder verdorben. Die Eisernen gewannen im mit 22 012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei gegen die stark durchrotierte Werkself durch das Tor von Rani Khedira (28. Minute) in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0).

Mit ihrem ersten Sieg im Jahr 2026 beendeten die Berliner die in der Hauptstadt aufgekommene Diskussion um einen drohenden Abstiegskampf. Leverkusen wirkte drei Tage nach dem 2:0-Sieg in der Königsklasse bei Olympiakos Piräus gegen seinen Lieblingskontrahenten gedanklich nicht auf der Höhe. Im Zwischenrunden-Rückspiel gegen die Griechen am Dienstag muss die Spannkraft wieder stimmen, damit der Achtelfinal-Einzug nicht in Gefahr gerät.

Schlechte Quote und Personalsorgen

Spiele gegen Bayer verursachten Union zuletzt Kopfschmerzen. Nur ein Tor in den letzten sieben Partien, ein einziger Sieg in 16 Begegnungen insgesamt. Und dann auch noch die Abwehrsorgen durch die Ausfälle von Diogo Leite, Tom Rothe und Josip Juranovic. Trainer Steffen Baumgart benötigte die ganze Wucht seiner Motivationskunst, um im Berliner Stadtteil Köpenick die typisch trotzig-positive Grundstimmung hochzuhalten.

Doch dann verletzte sich in Janik Haberer nach nur zehn Minuten der nächste Defensivakteur. Schlechte Vorzeichen. Immerhin blieb Leverkusens Alejandro Grimaldo beim folgenden Freistoß knapp außerhalb des Strafraums weit unter seinen berüchtigten Standard-Fähigkeiten.

Die kommode Lage seines Kollegen Kasper Hjulmand, der zwecks Fitnesssteuerung mit fünf Akteuren – inklusive Doppeltorschütze Patrik Schick -mal eben fast die halbe Piräus-Startelf austauschen konnte, hätte Neid-Potenzial für den geplagten Baumgart haben können. Der Personalkurs des Dänen funktionierte aber nicht.

Khedira trickst Andrich aus

Union drückte dem spielerisch potenziell klar überlegenen Gegner seine simple Spielweise auf. Und hatte Erfolg, da der Ex-Eiserne Robert Andrich freundlich mithalf. Khedira schlich sich im Rücken des früheren Kollegen heran und hob den Ball ins Bayer-Tor. Solche Treffer zeigen Wirkung an der Alten Försterei. Leverkusens Fußball-Lust zerbröselte weiter.

Hjulmand sah auch nach dieser schwachen Halbzeit zunächst keinen Grund, seine Personalstrategie zu ändern. Die Liga-Backups um Malik Tillmann und Christian Kofane sollten es richten – blieben aber mächtig harmlos. Nach einer Stunde durften Schick, Ernest Poku und Lucas Vazquez ran.

Schicks späte Chance

Jetzt drückte Leverkusen auch energischer. Union hatte sich aber längst erfolgreich auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs eingeschworen. Schick hatte per Kopfball in der Nachspielzeit (90.+2) noch die beste Ausgleichschance.