Auf der Autobahn 3 kommt es bei Wörth an der Donau zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen - darunter ein Reisebus.

Wörth an der Donau (dpa) – Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 3 sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die «Mittelbayerische Zeitung» berichtet. Nach Polizeiangaben waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall zwischen Wörth an der Donau und Wiesent im Landkreis Regensburg beteiligt. Die Autobahn wurde voll gesperrt. Wie schwer die Betroffenen verletzt waren, war zunächst unklar.