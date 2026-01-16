Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?

Hamburg (dpa) - Beim Zusammenstoß zwischen einer Lokomotive und einem Linienbus in Hamburg sind nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch ums Leben gekommen und mindestens zehn weitere verletzt worden. Mindestens zwei Menschen wurden den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt. Bei sechs Menschen wurden schwere Verletzungen diagnostiziert.

Der Bereich Neuhöfer Damm und Übergang zur Köhlbrandbrücke am Hafen in Wilhelmsburg wurde für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Es waren rund 40 Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichteten mehrere Medien über den Unfall.