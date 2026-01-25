Über eine Autobahn und die Landesgrenze versucht ein 33-Jähriger, der Polizei zu entkommen - vergeblich. Er hatte gleich zwei Gründe für seine Flucht.

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Der Fluchtversuch eines Autofahrers vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn ist gescheitert. Der Fahrer sollte in der Nacht auf Samstag in Wiesbaden kontrolliert werde, da er augenscheinlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Der 33-Jährige habe die Signale zum Anhalten ignoriert, Gas gegeben und sei über die Autobahn Richtung Mainz geflüchtet. Mehrere Streifenwagen verfolgten den Fahrer bis nach Mainz-Finthen, wo er einen Unfall hatte. Die Vorderachse seines Autos brach, verletzt worden sei niemand.

Der Fahrer hatte den Angaben zufolge keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.