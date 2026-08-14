Nach einem 0:2-Rückstand kämpft sich Holstein Kiel stark zurück. Wie ein Pyro-Einsatz und späte Tore das Remis gegen den FC St. Pauli prägten.

Kiel (dpa) – Holstein Kiel und der FC St. Pauli warten auch nach dem zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf den ersten Saisonsieg. Bei der Rückkehr von Hamburgs Trainer Marcel Rapp zu seinem früheren Arbeitgeber trennten sich das Team aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt und der Erstliga-Absteiger aus der Hansestadt vor 11.700 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion 2:2 (0:2).

Martijn Kaars (32. Minute) und Taichi Hara (45.+3) trafen für St. Pauli. Die Tore für die kämpferisch überzeugenden Kieler erzielten Phil Harres (56.) und Jonas Therkelsen (88.).

Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten die Gäste schon in der zweiten Minute die Riesenchance zur Führung. Kaars erlief eine zu kurz geratene Rückgabe von Ivan Nekic. Der Hamburger Angreifer verdribbelte sich aber und scheiterte am Kieler Schlussmann Timon Weiner. In der 14. Minute sorgte Guillermo Balzi für Gefahr im Strafraum des FC St. Pauli, kam aber nicht an Keeper Ben Voll vorbei.

Besser machte es der Niederländer Kaars dann bei seinem zweiten Versuch. Den Pass von Mathias Rasmussen verwandelte er zum 1:0 für die «Kiezkicker». Nach einer kurzen Überprüfung der Videobilder fand der Treffer seine Anerkennung. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts vollendete Hara die starke Vorbereitung von Arkadiusz Pyrka zum 2:0.

Pyro-Einsatz sorgt für eine kurzfristige Abkühlung

Der Pyro-Einsatz der Kieler Fans verdunkelte dann die Sonne und sorgte kurzfristig für einen leichten Temperatur-Abfall, verzögerte aber den Beginn der zweiten Hälfte um einige Minuten. Die Gastgeber, die schon vor der Pause mehr vom Spiel hatten, belohnten sich durch die Treffer von Harres und Therkelsen noch mit einem Punkt. So verhinderten die Kieler auch die sechste Pflichtspielniederlage in Serie gegen den Nordrivalen.