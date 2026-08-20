Fußball
Undav über Allergie: «Wäre zweimal fast gestorben»
Deniz Undav
Deniz Undav sprach über eine Allergie. (Archivfoto)
Tom Weller. DPA

«Es schwillt alles an, Luft geht weg»: Nationalstürmer Deniz Undav schildert in einem eigentlich lockeren Gespräch eindrücklich, warum Shrimps für ihn nicht mehr auf den Teller kommen.

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Stuttgart (dpa) – Schreckmomente beim Shrimps-Essen: Nationalstürmer Deniz Undav hat in einem lockeren Interview erstmals über eine schwere Allergie gesprochen. Auf die Frage, was für ihn bei einem guten Sushi dabei sein müsse, antwortete der Fußballprofi des VfB Stuttgart im YouTube-Format «Hstrystories»: «Immer Lachs» – aus gutem Grund. «Ich darf keine Shrimps essen. Hab zwei-, dreimal eine Allergie bekommen, bin da zweimal fast gestorben», sagte Undav und erklärte zu seinen allergischen Reaktionen: «Es schwillt alles an, Luft geht weg.»

Seitdem esse er bei Sushi nur Lachs – oder Vegetarisches. Eine weitere Leidenschaft des bekennenden Döner-Liebhabers sind scharf gewürzte Gerichte, wie Undav in dem Gespräch erklärte.

© dpa-infocom, dpa:260820-930-555897/1

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